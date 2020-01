Auf 2020 hat sich der Botanische Garten eingestellt. Fertig sind die Planungen für immerhin 75 Veranstaltungen. Im Prospekt zusammen gefasst sind alle Planungen. Das kommende Jahr steht ganz unter dem Motto: Was blüht uns morgen?

Das Programm im Botanischen Garten entspricht im Umfang etwa dem von 2019, darunter die beliebten „Klassiker“ und Neues. Beginnen wird das neue Gartenjahr noch 2019 mit der kleinen Ausstellung „Frühling im Usambaragebirge“ seit dem 26. Dezember.

Am Wochenende 18.und 19. Januar öffnet die Orchideenausstellung mit dem Titel „Aussichten und Einblicke“. Ein weiteres Datum zum Ankreuzen ist die Wiedereröffnung des Heilkräutergartens am 19. April. Schon ziemlich in die Jahre gekommen, wird die Anlage ab Januar komplett neu angelegt, mit barrierefreien Wegen, erhöhten Beeten und einer Dauerausstellung. Der Eröffnungstag wird mit Führungen, Vorträgen und Kulinarischem gefeiert.

Zur Feier des Jubiläums „100 Jahre Deutsche Kakteengesellschaft“ findet ab dem 9. Mai eine einwöchige Sonderausstellung statt.

Am 14. Juni startet deutschlandweit die Woche der Botanischen Gärten, diesmal unter dem spannenden Motto „Was blüht uns morgen? –Pflanzen im Klimawandel“. Dabei handelt es sich um ein hoch aktuelles Thema. Verschiedene Führungen über urbanes Stadtgrün, Hausgärten der Zukunft und Exoten im Freiland sowie eine Ausstellung mit Aussichten gibt es zu Erleben.

Am 4. Juli wird die „Tropische Nacht“ stattfinden – die Pflanzenschauhäuser werden dann bei Gratis-Eintritt geöffnet, mit farbiger Beleuchtung, Fackeln, Flammschalen, Musik und Cocktails.

Die Jahreshauptversammlung der „Gesellschaft für Fleischfressende Pflanzen e.V.“ findet am 11. und 12. Juli statt, am 20. September der Rollstuhlrun. Heidemarkt mit Heidefest am 22. und 23. August und Kastanienfest am 11. Oktober sind weitere Attraktionen.