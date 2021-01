Malou und Kon, das junge Zwergotter-Paar im Zoo, hat erstmals Nachwuchs bekommen. Malou brachte in der Nacht zum 5. November ein Jungtier, in der Nacht zum 6. November vier weitere zur Welt.

Wie für Zwergotter typisch verbrachten Jungen die ersten Lebenswochen versteckt in einem Nest, das sie nun für immer längere Ausflüge verlassen. Die jungen Zwergotter entwickeln sich gut und typisch für ihre Art, sagen die Betreuer. Denn heranwachsende Zwergotter verlassen in der Regel zwischen dem 40. und dem 70. Lebenstag das Nest. Sowohl Mutter Malou als auch Vater Kon beteiligen sich an der Aufzucht ihrer Jungtiere, was nicht unbedingt selbstverständlich bei Zwergottern ist.

Seit 4. Juni ein Paar

Das Dortmunder Zwergotter-Paar lebt erst seit dem 4. Juni zusammen, nachdem Mutter Malou aus dem ZooParc Overloon in den Niederlanden nach Dortmund zog. Vater Kon kam aus dem Tierpark Altenfelden in Österreich nach Dortmund.

Der Zwergotter ist in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet in weiten Teilen Süd-und Südostasiens, zunehmend gefährdet. Denn die Otter-Art wird vielerorts in Aquakulturen, in denen Süßwasserfische und Garnelen für den menschlichen Verzehr gezüchtet werden, als Schädling bejagt, während sein Lebensraum in vielen Gegenden Aquakulturen sowie Kaffee-und Teeplantagen weichen muss.

Außerdem sind geeignete Habitate für den kleinsten Vertreter der Otter in der Nähe von Plantagen oft durch Pestizide verschmutzt oder stark verunreinigt. Daher wird der Zwergotter auf der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion IUCN mittlerweile als „gefährdet“ (VU) geführt.