Während die Wanderer der SGV-Abteilung Dortmund-Aplerbeck coronabedingt seit einiger Zeit wieder ihre Wanderschuhe schnüren können, mussten die Nichtwanderer bis gestern (11.09.) warten. Nun war es so weit, der bereits für Juni vorgesehene Tagesausflug nach Nottuln konnte stattfinden.

Mit 30 gutgelaunten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bestehend aus Gästen und SGV-Mitgliedern aus eigener und anderer Abteilungen, steuerte der Bus unter der Leitung von Medienwart Michael Penzel die Blaudruckerei Kentrup in Nottuln an. Nach einem herzhaftem Landbuffet in der „Kentrup Bläu“ gab es, aufgeteilt in wechselnden 2-er-Gruppen, eine Vorführung über die Geschichte der ältesten Blaudruckerei in Nordrhein Westfalen und einen geführten Rundgang durch den historischen Ortskern Nottuln.

Nächstes Highlight dieses wunderschönen Tages war eine Busrundfahrt durch die reizvolle und abwechslungsreiche Hügellandschaft der Baumberge und zu schönen Gebäuden, die aus Sandstein gebaut wurden. Die Reiseleiterin, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit viel Wissen bereits für Nottuln zur Verfügung stand, präsentierte ihr Können auch hier.

Nach einem gemütlichen Kaffeetrinken in der urigen Stiftsschänke Kentrup endete am späten Nachmittag der langersehnte SGV-Ausflug.