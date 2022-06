Nicht zum ersten Male beteiligte sich der engagierte BVB-Fanclub an Hörder Aktivitäten; klar, dass er auch beim Hörder Brückenfest mit einem Stand aufwartete. Auf dem Burgplatz am Phönixsee konnten Interessenten sich im Fußballkegeln oder am Outdoor-Kicker beweisen. Eine Tombola mit Fanartikeln und dem Hauptgewinn „Zwei Eintrittskarten für Fort Fun“ fand guten Zuspruch.

Als ausgesprochener Knaller erwies sich aber die Versteigerung von signierten BVB-Trikots und

BVB-Kappen. Gelang es doch Marion und Ralf Schwarz, niemand geringeren als den bekannten Sportmoderator Heiko Wasser als Auktionator zu gewinnen. Seine Bemühungen hatten durchschla-genden Erfolg: 500 € aus den Versteigerungen übertrafen die Erwartungen der Organisatoren.

Zusammen mit den Einnahmen aus der Tombola und den Spielgeräten kamen insgesamt 1150 € zusammen. Wie schon auf dem Brückenfest angekündigt wurde dem Leiter der Dortmunder Tafel dieser Betrag zur Verfügung gestellt. Die symbolische Spendenübergabe erfolgte am 23.06. durch das Ehepaar Schwarz an den Leiter der Dortmunder Tafel, Herrn Ansgar Wortmann.