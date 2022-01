Wann war diese Kirche, diese Religionsgemeinschaft glaubwürdig?

Ein Blick nach Irland und Frankreich zeigt noch tiefere Verwerfungen!

Diese Religionsgemeinschaft ist ein Wirtschaftsunternehmen, das Gefühle, Moralvorstellungen und andere Sachen verkauft.

Der Rechtsstaat ist gefordert! Eine Religionsgemeinschaft steht nicht außerhalb des Rechtsstaates. Die Staatsanwälte in der Republik sollten ihren Job machen!

Der erste Schritt müsste sein, die strikte Trennung von Kirche und Staat. Warum muss der Staat diese Religionsgemeinschaft subventionieren? Oder als Hilfsorgan per Kirchensteuer tätig sein?

Der Amtskirche geht es um Macht und Herrschaft über Menschen!

Nach Kant: " Benutzt euren Verstand!"

Die Bergpredigt ist nicht an eine Religionsgemeinschaft gebunden.