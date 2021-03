Die Ev. Noah-Kirchengemeinde beteiligt sich in der Passionszeit an der ökumenischen Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit "So viel du brauchst".

Eine Abendveranstaltung zum Klimafasten findet am Donnerstag (11.3.) von 18 bis 19 Uhr statt. Matthias Rietschel von "parents for future / Dortmund" spricht über das Thema "klimafreundliches Dortmund!". Da die Veranstaltung online stattfindet, bitte vorher eine Anmeldung an Pfarrerin S. Lüders (pfrin.lueders@noahgemeinde.de) senden. Der Zoom-Link wird zugeschickt.