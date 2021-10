Angebot im Begegnungszentrum Mengede Mengede. Das Begegnungszentrum Mengede bietet ab dem 12. Oktober eine Smartphone- und Tablet-Sprechstunde an.



Welche Seniorin oder welcher Senior kennt das nicht? Da hat man so ein tolles Smartphone in der Tasche. Aber eigentlich kommt man gar nicht so gut damit klar. Ähnliches gilt für das schicke Tablet, das dann gerne mal in der Schublade endet. Die Kinder oder Enkel haben nicht immer die Zeit, um Funktionen und Bedienung zu erklären. Und jemand anders fragen, nein, das traut man sich nicht ...

Smartphone-Sprechstunde eingerichtet

Das Seniorenbüro und das Begegnungszentrum Mengede möchten Abhilfe schaffen: Herbert Schubert, der schon seit drei Jahren ehrenamtlich im Begegnungszentrum tätig ist und dort Senioren im Umgang mit dem PC oder Laptop unterstützt, hat sich bereit erklärt, künftig eine Sprechstunde für Fragen rund ums Smartphone oder Tablet anzubieten. Besonders versiert ist er im Umgang mit Geräten, die auf dem Betriebssystem Android basieren.

Ab Dienstag, 12. Oktober, findet Herbert Schuberts Sprechstunde in ungeraden Wochen dienstags jeweils von 9.30 bis 12 Uhr statt. Um den pandemiebedingten Anforderungen gerecht zu werden, muss zuvor telefonisch ein Termin vereinbart werden. Termine gibt es bei Nina Speziale, Jörg Gondermann und Ulrike Klotz, den Mitarbeitern des Seniorenbüros Mengede, unter der Telefonnummer 50-280 90.