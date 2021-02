Auch der Tennisclub THC Blau-Weiß Lütgendortmund profitiert vom Landes-Programm „Moderne Sportstätte 2022“. Der Verein erhalte Fördergelder in Höhe von von 89.194 Euro, teilte die NRW-Staatskanzlei mit. Mit dem Geld will der Verein seine Anlage an der Volksgartenstraße modernisieren.

Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen gefördert. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung.