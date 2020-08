Ein Fest für die ganze Familie auf dem Marktplatz Kindertheater, Konzerte und Open-Air-Kino: Ein kunterbuntes Kulturprogramm für Groß und Klein erwartet die Besucher auf dem Marktplatz Westerfilde, der sich zwei ganze Tage lang in einen Schauplatz für Clowns, Musiker und Kinohelden verwandeln wird.

Freitag und Samstag, 28./29. August, geht es jeweils um 15 Uhr los. Zum Auftakt m Freitag spielt das Kindertheater Kreuz&Quer das Stück "Gebrr & Grimm".

Um 18 Uhr stimmt der Shanty Chor Castrop-Rauxel maritime Lieder an, die von Fernweh, Wind und Wogen erzählen, und das Publikum auf eine Reise durch die Weltmeere mitnehmen. Um 21 Uhr heißt es: Vorhang auf im Open-Air-Kino: "Bang Boom Bang - ein todsicheres Ding" heißt der Streifen um den Kleinganove Keek (Oliver Korittke) und die wahnwitzige Jagd nach dem großen Geld.

Sasmtag um 15 Uhr ist erneut Kindertheater angesagt. "Wie unscheinbare Alltagsdinge zu aufregendem Leben erwachen und aus einem zusammengewürfelten Haufen schließlich echte Freunde werden –davon erzählt das Turbo Prop-Kindertheater "Die Schmuddels"mit Witz und Phantasie.

Live-Musik mit den "The Sunflames"

Um 18 Uhr gibt es dann wieder Live- Musik. "The Sunflames" präsentieren Oldies und Evergreens hauptsächlich aus den 50er- und 60er-Jahren. Die "Sunflames" haben sich dem Rock'n'Roll verschrieben und zelebrierenihn mit guter Laune und Spielfreude.

Zum Abschluss um 21 Uhr wird noch einmal ein Film gezeigt.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Da es eine begrenzte Anzahl von Plätzen gibt, ist eine Voranmeldung unbedingt erforderlich.Wer an einem der Programmpunkte teilnehmen möchte, kann sich unter Nennung des Vor-und Nachnamens, der Telefonnummer, sowie des Titels der ausgewählten Veranstaltung per E-Mail an veranstaltungen@westerfilde-bodelschwingh.de, oder telefonisch unter 0159/01 999 869 anmelden.

Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände ist das Tragen einer Mund-und Nasenbedeckung verpflichtend, ausgenommen ist der eigene Sitzplatz. Zudem befinden sich auf dem Gelände Hygienestationen.