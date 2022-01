Erfolgreiche Jahreshauptversammlung im Jahr 2021

Asseln/Wickede – Der Tennisclub-Grüningsweg lud am 08.12.21 zur alljährlichen Jahreshauptversammlung. Diese war im Jahr 2020 wegen den Coronabeschränkungen ausgefallen, weshalb die To Do Liste etwas länger, als sonst, ausfiel. Nachdem der 2G Nachweis dokumentiert wurde, eröffnete der erste Vorsitzende, Alexander Haccius, die Versammlung. Gestartet wurde mit der Ehrung der langjährigen Mitglieder für ihre Vereinstreue. Anschließend berichtete der geschäftsführende Vorstand über die Vorkommnisse der letzten zwei Jahre. Neben einigen Abstimmungen über zukünftige Vorhaben, musste der Vorstand neu gewählt werden. Die bisherigen Mitglieder des Vorstandes stellten sich erneut zur Wahl und wurden alle in ihrem bisherigen Amt bestätigt. Es wurden insgesamt acht Posten besetzt. Der Posten des ersten Vorsitzenden bekleidet erneut Alexander Haccius, während Hans Werner Zimmermann den Posten des zweiten Vorsitzenden einnimmt. Heinz Reinecke wird als Schriftführer und Stefan Säck als Kassenwart berufen. Neben Wilhelm Hensel, der als Jugendwart bestätig wurde, übernimmt Karsten Woywadt erneut den Sportwartposten. Leon Vogel wird im Amt des Pressewarts bestätigt. Dazu wurden einige, teilweise junge, Mitglieder als Beisitzer ernannt, um zum einen die Strukturen und Regeln von den Erfahrenen zu lernen und zum anderen für weitere Entlastung, bei anstehenden Aufgaben, zu sorgen. Weitere Infos zum Tennisclub im Dortmunder Osten auf tc-g.de.