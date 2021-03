Viele suchen die Versicherung, auf die Verlass ist – und diese gibt es: Bereits mit der Antragsstellung ist im Schadensfall mit Verlass die Ablehnung der Kostenübernahme sicher! ARG, was machen Versicherte, die Bearbeitungsgebühren für ihre Ablehnungen entrichten? Vom Regen in die Traufe gehen?

Mit einem Anbieterwechsel kommen viele von einem Bock zum anderen Bock oder müssen vorherige Versicherungsverträge angeben. Tendenziell ist der Anbieterwechsel damit verbunden, eine Stufe tiefer zu landen. Doch letztendlich bleibt einem bei chronischer Leistungsverweigerung nichts weiter über. In den meisten Situationen entsteht zwar ein Schaden, aber es geht nicht um die Existenz. Ginge es doch um alles, muss die Vertrauensbasis zum Versicherer eine andere sein.

Gegen einen Anbieterwechsel spricht dennoch der besagte Sprung ins kalte Wasser. Der nächste Versicherer kann durchaus teurer sein. Das muss nicht heißen, dass er besser ist. Gelegentlich ist es auch ein Vorteil, sich zu kennen und zu wissen, woran man ist. Ob ein neuer Versicherer gut ist, zeigt sich immerhin erst im Schadensfall!

ARG – 13 Jahre Haft, 8 zum Absitzen

Die Leistungen im Vertrag zur Rechtsschutzversicherung sind lang, doch irgendwo steht zu jedem eventuellen Schadensfall eine Ausschlussklausel im Kleingedruckten. Aber dafür ist die Rechtsschutzversicherung mit dem ARG-Effekt billig!

Demnach lag nicht mehr allein der Anfangsverdacht von schwerem Betrug einer Genossenschaft vor. Anzeigen bei der Polizei landen im Schredder, ohne Anwalt passiert eh nichts. Doch ARG, was sagt die Rechtsschutzversicherung? Ablehnung, der Schadensfall einer Genossenschaft ist nicht abgedeckt und jeder andere anscheinend auch nicht.

Die Zeit zieht ins Land oder auch in den Gerichtssaal: Weit über 50 Prozesstage, eine stundenlange Zeugenaussage und dann irgendwann das Urteil: 13 Jahre für mehrere Angeklagte, von denen rund 8 nicht mit Zweidrittel auf Bewährung ausgesprochen werden können. Sicherlich wurde das Urteil am Landgericht noch angefochten. Es war aber auch nur einer der Prozesse gegen die Verantwortlichen in der Genossenschaft.

ARG, wäre mit einem rechtzeitigen und energischen Vorgehen der Schaden und vielleicht auch die Haftzeit deutlich kürzer gekommen? Was kostet denn ein Prozesstag, was die vorherigen Ermittlungen und die folgende Haftzeit? All das zahlt nun zu einem Großteil der Steuerzahler, ARG!

Zu beachten sind auch die Geschädigten, Stichwort Millionenschaden – ARGARGARG!

Die Anfänge einer Rechtsschutzversicherung

Lang, lang ist es her, da war im Jahr 2013 der Gedanke, dass eine Rechtsschutzversicherung hoffentlich nie benötigt wird, aber doch mehr Sicherheit gibt. Also wurden Anbieter verglichen und ein Produkt gewählt, auf dem sehr deutlich „Rechtsschutzversicherung“ stand. Es war auch ein benötigtes Forderungsmanagement enthalten. Deswegen wurde der Vertrag gezeichnet.

Leider war es dann nicht mehr lang, als diese Rechtsschutzversicherung wegen einer anderen und vorherigen Angelegenheit sehr hilfreich gewesen wäre – wenn denn eine Rechtsschutzversicherung im Paket mit dem Aufdruck „Rechtsschutzversicherung“ drinnen gewesen wäre – ARG!

Nur das besagte Forderungsmanagement war enthalten. Dennoch wurde bereits die „Beratungsflat“ genutzt, obwohl diese eigentlich Bestandteil einer Rechtsschutzversicherung ist. Doch erst im Moment, als es dann darauf ankommt, wird dem Versicherungskunden das Geheimnis gelüftet:

Der Versicherungsanbieter lässt sich vom Versicherungsnehmer für die Vermittlung zu einem Inkassounternehmen bezahlen, welches als Drittanbieter auch gute Leistung erbringt. Das tut es jedoch für jeden, der dort ankommt und eine begründete Forderung stellt. Und wie konnte der Versicherungsanbieter diese Vermittlung zu einem so günstigen monatlichen Preis leisten? Hat etwa das Inkasso die andere Hälfte für die Vermittlung übernommen? Das bleibt hier wohl für immer ein Geheimnis!

Zumindest wurde vor dem bereits genannten Betrugsfall die Leistung der Rechtsschutzversicherung in die „Rechtsschutzversicherung“ reingebucht. Und der Punkt, der dem Versicherungsberater als besonders wichtig erklärt wurde, ist durch die besagte Versicherung nicht vom Papier in das elektronische System übernommen worden, ARG.

Bezahlen für Ablehnungen – ARG!

Das Konto immer gedeckt, die Abbuchungen damit Pünktlich ist der Versicherungsanbieter gut bezahlt – oder nicht? Es kommt also die Post mit 10 Tage Frist, ein offensichtlicher Betrugsversuch, was sich auch sehr klar belegen lässt. Ein ganz einfacher und sehr sicherer Fall, es geht vermutlich zusammen um mehrere 100.000 Euro. Also wird vorsorglich beim Versicherungsanbieter gefragt, ob denn diese Leistung im Vertrag enthalten ist oder eben nicht. Es muss wohl schlecht um den Versicherer bestellt sein, wenn die finanziellen Mittel nicht zur zügigen Bearbeitung reichen – oder gehört es zum Service, die Ablehnung erst nach 14 Tagen zu senden?

ARG, nicht einmal dieser Service der schnellen Anfrage-Ablehnungen kann der Versicherungsanbieter bewerkstelligen. Doch die eKomi Bewertung ist gar nicht so schlecht. Das ließe sich ändern, war der Gedanke. Doch es kam die Frage auf: Wie? Ein Versuch glückte nicht und bei genauerer Betrachtung werden Kunden zur Bewertung durch die Dienstleister eingeladen – oder so ähnlich. Also auf ein neues, die Support-Anfrage für den Link zur eKomi-Bewertung ist wohl noch in Arbeit.

Doch bei Trustpilot war es dann möglich, das verdiente Sternchen zu vergeben. Und siehe da, das haben sich auch andere gedacht. Zum Stichtag waren es wohlwollende 1,4 Sterne von 5 möglichen – das ist hart erarbeitet und damit auch verdient!