26.10.2020, 16:30

Die Mitarbeiter des Ordnungs-

und Servicedienstes (OSD) der

Landeshauptstadt Düsseldorf ...

mussten im Zeitraum von Freitag, 23. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober ,

insgesamt 106 Hinweisen auf Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung

nachgehen. In diesem Zeitraum wurden auch die Sperrzeit und das

Alkoholausschankverbot kontrolliert.

Zudem wurden 2.535 Menschen auf die Pflicht zum Tragen einer

Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen.

*

Einsätze am Freitag, 23. Oktober

In Stockum lösten die Mitarbeiter des OSD eine nicht angemeldete

Raver-Party auf. Unterhalb der Brücke der Bundesautobahn 44

hatten sich zahlreiche Menschen versammelt, die beim Eintreffen

der OSD-Dienstkräfte zum Großteil flüchteten.

Unter der Brücke waren fünf Pavillons aufgestellt. In einem der

Pavillons wurden diverse Getränke gelagert, in einem weiteren

war eine Musikanlage aufgebaut. Zudem brannte ein Lagerfeuer.



Das Musik-Equipment wurde sichergestellt.

Ebenso wurden weitere Fundsachen - ein Dieselaggregat, zwei

Lautsprecher, ein Verstärker, ein Benzinkanister, ein Beleuchtungsmast,

Gegenstände zur Einlasskontrolle sowie eine Rolle Wertmarken -

eingezogen und sichergestellt.

Die verbliebenen Menschen wurden aufgefordert, das Feuer umgehend

zu löschen und die Pavillons abzubauen. Außerdem wurde die Auflage

erteilt, den Party-Ort zu reinigen.



Darüber hinaus leiteten Mitarbeiter des OSD nach der Feststellung

diverser Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung in sechs Betrieben

entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

*

Einsätze am Samstag, 24. Oktober

Im Rahmen der Überprüfung eines Restaurants in Flingern stellten OSD-

Dienstkräfte zahlreiche Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung fest.

Die Mitarbeiter trugen keine Mund-Nasenbedeckung, die Mindestabstände

wurden deutlich unterschritten und die Kontaktliste war fehlerhaft.

Aufgrund der Verstöße wurde die sofortige Schließung veranlasst und ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

*

Einsätze am Sonntag, 25. Oktober

Bei Kontrollen zur Einhaltung des Tragens von Mund-Nasen-Bedeckungen

stellten OSD-Mitarbeiter ein gefälschtes Attest sicher. Ein Ordnungswidrig-

keitenverfahren wurde eingeleitet. Zudem wurden bei einer Bar im Hafen

Gäste nach 23 Uhr bewirtet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde

eingeleitet.

*

Einsatzzahlen des OSD

Insgesamt verzeichnete der OSD von Freitag, 23. Oktober, bis einschließlich

Sonntag, 25. Oktober , 187 Einsätze, von denen 106 im Zusammenhang mit

der Überwachung oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung standen.

Die Gesamtzahl der qualifizierten Gesamteinsätze des OSD seit dem

18. März 2020 beziffert sich auf 13.173, von denen 6.990 Bezug zur Umsetzung

der Coronaschutzverordnung hatten. 102 Anrufe zum Thema gingen in den

vergangenen drei Tagen bei der Leitstelle des OSD ein. Die Gesamtzahl der

zum Thema "Corona" seit dem 18. März 2020 in der Leitstelle eingegangenen

Anrufe beläuft sich auf 10.458.

Im Hinblick auf die seit dem 14. Oktober durchzuführende Überwachung der

festgelegten stadtweiten Sperrzeit und des für den gleichen Zeitrahmen

verfügten Alkoholverkaufsverbotes wurden 381 Betriebe kontrolliert.