Die "tollen" Tage gehen auch an den Düsseldorfer Kulturinstituten nicht spurlos vorüber.

An Weiberfastnacht, 20. Februar, öffnen nur das Aquazoo Löbbecke Museum sowie das NRW-Forum. Am Karnevalssonntag, 23. Februar, sind der Aquazoo, Kunsthalle und KIT, Schloss und Park Benrath, NRW-Forum, K20 und K21 sowie der Kunstpalast für Kulturinteressierte da.

Am Rosenmontag bleiben alle Kulturinstitute geschlossen.