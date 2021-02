hochgeladen von Andreas Wagner

Der pogende Pinguin - What Germans Loves

VÖ: 13.02.2021 auf ANTI ALLEZ (DIY LABEL)

Der Anfang macht erst mal der Künstler selber, und zwar in Form einer kurzen Selbstbeschreibung.

Der Pogende Pinguin. Das ist die einzige und beste One-Man-Punk-Metal-Fun-Crossover-Satire-Kapelle aus der Oberpfalz. Seit Ende 2018 wird geknüppelt was das Zeug hält.

Ist das noch Punkrock? Also nach dem Hören des Intros eigentlich nicht, denn das klingt eher nach einen klassischen Einstieg eines 80er Jahre Guitar Hero ala Malmsteen, Steve Vai oder Richie Kotzen.

So verhält es sich, zumindest beim ersten Stück mit dem Titel "Fliesentisch" ebenfalls.

Das geht stark in die Speedmetalecke und das gefällt mir sehr. Musikalisch absolut Top.

What Germans Loves, das zweite Stück ist textlich so derbe Punkrock. Politisch, Aussagekräftig und ein feister Seitenhieb auf die deutsche Kultur...aber musikalisch? Wird ein neues Level erreicht. Hardcore Elemente, Breakdowns...und das beste....eine so aggressive Rotzröhre.

Dieser rote Faden zieht sich auch bei "Nie mehr warten" durch, wobei es hier etwas entspannter zur Sache geht. Es entsteht ein kleiner Stilbruch, in dem man eine Mischung aus The Cure in den Bassläufen hat, und epochalen, hymenhaften Blind Guardian Metal. Was für eine Mischung, was für ein tolles Konzept, denn im Endeffekt läuft das unter der Fahne "Punkrock" und trotzdem trifft es auch mit voller Wucht mein "Metal Heart"

Jetzt hab ich jetzt schon etliche Zeilen geschrieben, dabei habe ich gerade Mal "Am Morgen danach" erreicht, also Titel Nummer 6. Aber die Lobeshymnen hören nicht auf, daher kürze ich das Mal ein bisschen ab.

Mit diesem Album sollte es geschafft werden, dass es eine große Aufmerksamkeit gibt.

Die Presse müsste sich mit Lob überschlagen und das Album zum Rockalbum des noch jungen Jahrzehnts ausschreiben.

All Killer, no Filler...das trifft es eigentlich am besten.

Tiefsinnige Texte, ein Schuss Humor und ganz viel Metal. All das ist der pogende Pinguin

Chapeau!!!!