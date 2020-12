Dieser Brief hatte es in sich:

🌲ein lieber Gruß zum Advent

🌲einen kleinen Schokoladennikolaus

🌲1 Beutel Weihnachtstee

🌲Eine Broschüre mit 24 Tagen Abwechslung

Gedichte, Rätsel, Bastelanleitungen.

Das Team des Zentrum Plus hat den Brief an alle Ehrenamtliche des Netzwerkes Benrath versandt. Das war viel Arbeit, die aber auch viel Freude gebracht hat. ❤️🌲❤️🌲❤️🌲❤️

Ich möchte auch Danke sagen dafür dass Sie uns alle anrufen, nachfragen ob wir gesund sind oder Hilfe brauchen.

❤️🌲❤️🌲❤️🌲❤️

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Adventszeit und vor allen Dingen Gesundheit.