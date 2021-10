Kinderherzen schlagen nun wieder Höher: Rabe Socke & Ritter Rost auf dem Staufenplatz in

Düsseldorf.

Das schöne Theaterzelt lädt alle Familien schon von weitem ein. Natürlich kann man sich auch

nach der Show noch mit unseren Puppen fotografieren.

„Puppentheater sind zeitlos und begeistern seit Jahrhunderten die Menschen. Familie Barber ist in der Umsetzung sehr Kinderfreundlich und geht auf die Kinder in Ihren Theaterstücken ein. In Düsseldporf gastieren wir mit gleich 2 Theaterstücken. Der bekannte Ritter Rost im Wechsel mit dem Kinderliebling Rabe Socke“, berichtet Pressesprecher Timo Köppel.

Mit farbenprächtigen Figuren und Bühnenbildern ist Barber's Puppentheater für Kinder und deren Familien auch 20021 weiter auf Tournee. Die bezaubernden Stockhandpuppen gewinnen während des Spiels an Lebhaftigkeit, ziehen Klein und Groß in ihren Bann und lassen die Umwelt vergessen. Geeignet für Kinder und Junggebliebene ab 2 Jahren.

21.10.2021 - 20.11.2021

*******************************************

Düsseldorf

Theaterzelt Staufenplatz

Haltestelle Staufenplatz/Burgmüllerstr.

Ritter Rost

Sa + So 11:00 Uhr Do + Fr.: 16:00 Uhr

Rabe Socke

Sa + So 15:00 Uhr Mo.: 16:00 Uhr

Ticket-Telefon: 01577 - 7057287

http://puppentheater-fuer-kinder.de/

Der kleine Rabe Socke

Barber's Puppentheater zeigt die Geschichten um den sympathischen Kinderbuchstar, der nach der Kinderbuchvorlage von Nele Moost und Annet Rudolph im ganzen Land kleine und große Leute begeistert. In den Geschichten ALLES GEMERKT und ALLES MUTIG geht es lustig, spannend und zugleich lehrreich zu. Socke hat auch gleich eine Menge Freunde mitgebracht: Eddi Bär, Hase Löffel, das Schaf Wolle, den Dachs sowie Frau Eule und viele andere mehr.

Ritter Rost

»Mein Vater hat mich hergestellt, aus dem schönsten Schrott der Welt« . . . singt der Ritter Rost bald in eurer Stadt und hat auch gleich noch eine Menge Freunde mitgebracht: Burgfrau Bö, sein Pferd Feuerstuhl, den Drachen Koks, Graf Knoblauch, den Werwolf, den Bauchredner und viele andere mehr.

Eintrittspreise

Erwachsene 11,00 € / Kinder 10,00 €

Bei Vorlage eines Ermäßigungsflyers, Ausdruck dieses Artikels oder eines Zeitungsartikels bzw. eines Screenshots hiervon wird ein Rabatt von 1,00 € gewährt.

Tickets sind nur an der Tageskasse erhältlich. Infos: 0157 7705 7287

Einlass: 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn

Spieldauer: 60 Minuten inkl. 10 Minuten Pause Das Zelt ist gut beheizt.