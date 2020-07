„Das ist eine ganz wunderbare Überraschung“, freute sich Michaela Tefert, die Vorsitzende des Caritas Sozialkreises Düsseldorf-Wittlaer. Die Freischütz-Kompanie Wittlaer spendete dem Sozialkreis 750 Euro. Das Geld soll ausschließlich an Menschen in Wittlaer gehen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Nöte geraten sind.



„Wir sind eine Schützen-Kompanie als Teil der Bruderschaft in Wittlaer“, erzählt Kompanieführer Willi Max Jakobs. „Dieses Jahr hätten wir unser 32. Schützenfest gefeiert, was wegen der Corona-Pandemie jedoch abgesagt werden musste." Angesichts des vielen Leids, dass das Virus weltweit anrichte, sei der Ausfall des Festes für die Wittlaerer Bruderschaft aber gut zu ertragen. Die Pandemie brachte die Schützen auf die Idee, das Geld, das sie sonst für das Fest und sonstige Events ausgegeben hätten, zu spenden und so in einen guten Zweck umzuwandeln.

„Das passt gleichzeitig zu dem diesjährigen Motto der Bruderschaft Wittlaer“, sagt Rendant Friedrich Wennemann. Es lautet: „Bruderschaft ist Hilfe“. Den sieben Mitgliedern der Kompanie sowie ihrem einzigen passiven Mitglied gefiel die Idee und am Ende stand eine Spendensumme von 750 Euro. Die Freischütz-Kompanie Wittlaer wollte, dass das Geld im direkten Umfeld an hilfsbedürftige Menschen geht. In den Stadtteil, in dem die meisten Schützen der Bruderschaft selber wohnen. So seien sie auf den Caritas Sozialkreis Wittlaer gestoßen.

Nach einem Gespräch mit der Vorsitzenden, Michaela Tefert, sei schnell klar gewesen, dass das Spendengeld hier in guten Händen ist. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, dass die Freischütz-Kompanie Wittlaer dem Caritas Sozialverband entgegen bringt“, sagt Tefert und fügt hinzu: „Mit der großzügigen Spende wird Gutes getan. Ganz im Sinne der Kompanie.“