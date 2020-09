Einige Mitglieder des Seniorenrats laden im Oktober wieder zu Sprechstunden ein und stehen dann älteren Mitbürgern mit Rat und Auskunft zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass diese Sprechstunden zurzeit teilweise nur telefonisch abgehalten werden können:



Vin Silke Weyergraf

Stadtbezirk 1 (Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte, Pempelfort, Derendorf, Golzheim) Donnerstag, 1. Oktober, ab 10 Uhr im "DRK-Aktivtreff"/Pempelfort mit Marlene Utke, Sternstraße 31, Parterre. Telefonische Voranmeldung erforderlich unter 482107.

Stadtbezirk 2 (Düsseltal, Flingern)

Keine Sprechstunde

Stadtbezirk 3 (Oberbilk, Friedrichstadt, Bilk, Unterbilk, Hafen, Hamm, Volmerswerth, Flehe)

Keine Sprechstunde

Stadtbezirk 4 (Oberkassel, Niederkassel, Lörick, Heerdt)

Keine Sprechstunde

Stadtbezirk 5 (Stockum, Lohausen, Kaiserswerth, Wittlaer, Kalkum, Angermund) Montag, 12. Oktober, 10 bis 12 Uhr, in der Bezirksverwaltungsstelle 5, Rathaus Kaiserswerth, 1. Etage, Konferenzraum (nicht barrierefrei), Kaiserswerther Markt 23. Während dieser Zeit telefonisch erreichbar unter 8993015 oder 01722425491.

Stadtbezirk 6 (Lichtenbroich, Unterrath, Rath, Mörsenbroich)

Montag, 5. Oktober, 15 bis 17 Uhr, sind die Herren Werner Kaiser und Bernhard Alef telefonisch erreichbar unter 42999690.

Stadtbezirk 7 (Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath, Knittkuhl)

Dienstag, 27. Oktober, 10 bis 12 Uhr, im "zentrum plus"/Diakonie Gerresheim, Am Wallgraben 34. Während dieser Zeit telefonisch erreichbar unter 296528. Diese Sprechstunde findet vorbehaltlich der Öffnung des "zentrum plus" statt, ansonsten besteht folgende telefonische Erreichbarkeit: Monika Meister: 6585244 Ingrid Boss: 684840

Stadtbezirk 8 (Lierenfeld, Eller, Vennhausen, Unterbach)

Donnerstag, 8. Oktober, 15 bis 17 Uhr, im Rathaus Eller, Gertrudisplatz 8. Während dieser Zeit telefonisch unter 01793466920, per E-Mail unter brigitte_reinhardt@yahoo.de erreichbar.

Stadtbezirk 9 (Wersten, Himmelgeist, Itter, Holthausen, Reisholz, Hassels, Benrath, Urdenbach)

Keine Sprechstunde

Stadtbezirk 10 (Garath, Hellerhof)

Montag, 26. Oktober, 11 bis 12 Uhr, im "zentrum plus"/Diakonie in der Freizeitstätte Garath, Fritz-Erler-Straße 21. Diese Sprechstunde findet vorbehaltlich der Öffnung des "zentrum plus" statt, ansonsten besteht folgende Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail:

Peter Ries: 017634557057, stadtpolitik.ries@gmail.com

Ingrid Frunzke: 016091683079, i_frunzke@yahoo.de