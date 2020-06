In der Bezirksvertretersitzung der BV7 am 23. Juni wird die CDU einen Antrag stellen, um den Neubau der Kita Maria vom Frieden an der Dreherstraße voranzutreiben.

Die Kita Maria vom Frieden wartet schon seit Jahren darauf, dass es mit dem Neubau weitergeht. Der Kindergarten ist in die Jahre gekommen und zu klein. Deshalb möchte die Katholische Kirchengemeinde den Bau durch ein neues, größeres Gebäude ersetzen.Nachdem es eine Zeitlang positiv voranging, herrscht nun Stillstand.

Ratsfrau Angelika Penack-Bielor und der 1. Stellv. Bezirksbürgermeister, Hanno Bremer, setzen sich schon seit Langem mit aller Kraft für diesen Kindergarten ein. „Alle Kindergärten in unserem Stadtbezirk, mit Ihren hervorragenden Betreuerinnen und Betreuern, die in dieser schwierigen Zeit einen großartigen Job machen, verdienen unsere Unterstützung“, sagt Angelika Penack-Bielor. „Die liebevolle Betreuung meines Sohns George durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werde ich nicht vergessen.Ich wünsche mir und setze mich dafür ein, dass dieser Katholische Kindergarten bald durch einen Neubau seinen Bestand für die Zukunft sichern kann“, ergänzt Hanno Bremer.

Die CDU beantragt daher einen mündlichen Sachstandsbericht durch die Verwaltung über die offensichtlich vorhandenen Hemmnisse, als auch über die Möglichkeiten diese Hemmnisse zu überwinden und den Neubau des Kindergartens zu beschleunigen.