Zur Wahl der/s Beigeordneten für Kultur und Integration

In der Ratsversammlung wurde über die Wahl der Beigeordnetin für das neue Dezernat Kultur und Integration beraten. Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER wies darauf hin, dass in der Tagesordnung nur die Wahl einer Beigeordnetin aufgerufen wurde. "Herr Achim Könneke, Beigeordneter für Kultur in Würzburg, wäre aufgrund seines beruflichen Werdegangs ebenso geeignet. Er war Kulturamtsleiter in Freiburg und hat als Mitglied der Expertengruppe des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg und eines Arbeitskreises zur interkulturellen und kulturpolitischen Aspekten unter einer diversitätsorintierten Integration gearbeitet. Neben seiner Beigeordnetentätigkeit ist er auch Vorsitzender des Vereins "Stadtkultur - Netzwerks Bayerischer Städte e.V.". Da er heute nicht von der Verwaltung zur Auswahl vorgeschlagen, habe ich dies übernommen.

Nach zwei Wahlgängen wurde Frau Koch mehrheitlich gewählt. Wir wünschen ihr für die neue Aufgabe, für die Kultur und für die Migration in Düsseldorf Viel Erfolg. "

Foto: © Stadt Düsseldorf