Liebe und Sex...

geht das eigentlich

in diesen Zeiten???

Allein im Bett - das ist nicht nett!

So denken sicher viele; auch in diesen Zeiten! - Und jeder versteht sie!

Glücklich dran sind die, die einen festen Partner haben und generell so

wenig Kontakt zu anderen Menschen haben, wie es die berufliche und

auch die private Situation zulässt!

Doch was müssen die beachten, die vor CORONA auf Partys oder großen

Veranstaltungen auf der Suche nach einem passenden Gegenstück waren?

Für sie gestaltet sich das Kennenlernen jetzt mit CORONA nicht so einfach!

Schließlich sollen wir Abstand halten und das ist anfangs ja auch nicht so

verkehrt! Doch, lernt man sich näher kennen und mag sich so sehr, dass

es zu Küssen oder weiteren "näheren Berührungen" kommt, sind wir doch

etwas verunsichert und suchen Rat!

Leichtsinn ist falsch...

das haben schon zu viele - und immer jüngere - Menschen festgestellt;

und das auch ohne Liebe und Sex und Austausch von "Körpersäften"...

Auf der ganz sicheren Seite...

sind wir, wenn wir beim Sex allein sind! Online (so las ich) besteht auch kein

erhöhtes Risiko! Auch am Telefon darf es munter "zur Sache" gehen!

Irgendwo las ich auch...

dass, wenn man schnuppert, dass der andere nach Knoblauch riecht,

der Sicherheitsabstand leider nicht eingehalten wurde! Tja, alles nicht

so einfach, würde ich sagen!

Öffentlich möchte ich mich hier nicht weiter dazu auslassen...

aber, wen es interessiert:

♥ HIER HABE ICH ALLES WICHTIGE DAZU GEFUNDEN!!! ♥

Na dann: Prost!!! - Alles Gute, Abstand halten!!!

Und nicht zu einsam sein - denn das tut auch nicht gut!!!