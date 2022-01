26.01.2022, 17:30 Uhr

Infektionsgeschehen in

Pflegeeinrichtungen in

Lierenfeld und Holthausen

In zwei Pflegeeinrichtungen in Lierenfeld und Holthausen

sind vermehrt Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden.



Im Georg-Glock-Haus, Am Stufstock 9,

wurden zehn infizierte Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet.

Der erste positive Fall trat am 12. Januar 2022 auf.

In der Pro Seniore-Residenz an der Gertrud-Woker-Straße 11,

wurden 14 infizierte Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet.

Der erste positive Fall trat am 11. Januar 2022 auf.



Alle Infizierten wurden isoliert und befinden sich in Quarantäne.

Weitere Testungen wurden angeordnet.

***

25.01.2022, 18:35 Uhr

Infektionsgeschehen in

Krankenhaus in Pempelfort

Auf einer Station des Marienhospitals in Pempelfort

sind vermehrt Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden.



Im Marienhospital an der Rochusstraße

wurden sieben infizierte Patientinnen und Patienten sowie

vier positive Fälle unter Beschäftigten gemeldet.

Der erste positive Fall trat am 15. Januar 2022 auf.

Alle Infizierten wurden isoliert und befinden sich in Quarantäne.

Weitere Testungen wurden angeordnet.

***

25.01.2022, 15:35 Uhr

Infektionsgeschehen in

Kita in Flingern-Nord

In einer Kindertagesstätte in Flingern-Nord

sind in zwei Gruppen vermehrt Infektionen mit

dem Coronavirus festgestellt worden.

In der Kita Metro Sternchen 1 an der Altenbergstraße 99

wurden 18 infizierte Kinder sowie drei positive Fälle unter Beschäftigten

gemeldet.

Der erste positive Fall trat am 11. Januar 2022 auf.

Alle Infizierten wurden isoliert und befinden sich in Quarantäne.

Aktuelle Inzidenzzahlen:

Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 213.4 (Vortag: 252.9)