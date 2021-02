Nach wie vor sind strenge Coronaschutzmaßnahmen nötig. Unter den aktuellen Beschränkungen haben besonders Familien mit Kindern zu leiden. Doch auch wenn aktuell seine regulären Angebote weitgehend ruhen müssen, setzt der Kinderschutzbund Düsseldorf alles daran, die Familien in der Stadt weiterhin bestmöglich zu unterstützen.

Die Familiencafés am Sana-Krankenhaus, am EVK und im Haus für Kinder BLAUER ELEFANT bleiben zwar geschlossen, untätig sind die MitarbeiterInnen aber keineswegs:

Unter dem Stichwort „Walk&Talk“ können Eltern in allen drei Einrichtungen einen Termin für einen Beratungsspaziergang vereinbaren. Denn es gibt viele Themen, die sich nicht so einfach am Telefon besprechen lassen. Und ein Gang durch die frische Luft hilft manchmal besser, Sorgen loszuwerden und Lösungen zu finden.

Ganz ohne Anmeldung funktioniert das „Beratungsfenster“ im Familiencafé am EVK. Es ist montags bis donnerstags von 9:30 bis 11:30 Uhr geöffnet. Hier können sich Eltern also bei Bedarf ganz spontan zum Gespräch einfinden.

Doch auch der Austausch zwischen Eltern untereinander darf nicht zu kurz kommen. Deshalb hat der Kinderschutzbund Düsseldorf sein „Familiencafé 2.0“ eingerichtet: Zweimal in der Woche können Eltern an einem Online-Treffen teilnehmen. Dafür ist eine persönliche Anmeldung per E-Mail erforderlich. Über einen Link wählt man sich in das Online-Treffen ein, ohne dass ein Programm auf dem Computer oder dem Handy installiert werden muss. Die Termine:

Dienstags, 10:00-11:00 Uhr. Anmeldung: schluesener@kinderschutzbund-duesseldorf.de

Donnerstags, 18:30-19:30 Uhr. Anmeldung: teesselink@kinderschutzbund-duesseldorf.de

Das Haus für Kinder bleibt selbstverständlich auch und gerade in diesen herausfordernden Zeiten für die Kinder und Eltern in der Stadt erreichbar. Haus für Kinder: 0211 6170570

Familiencafé am EVK: Tel. 0211 56674229. E-Mail: familiencafe@evk-duesseldorf.de

Familiencafé am Sana: Tel. 0211 17428404. E-Mail: teesselink@kinderschutzbund-duesseldorf.de

Familiencafé Blauer Elefant: Tel. 0211 6170570. E-Mail: fuchs@kinderschutzbund-duesseldorf.de

SchreiBabyBeratung: 0211 17428404

Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“:

Kostenfreie und anonyme Rufnummer 116 111

Online-Beratung „Nummer gegen Kummer“:

Für Kinder und Jugendliche, die am Telefon nicht frei über ihre Sorgen sprechen können:

www.nummergegenkummer.de/onlineberatung

Elterntelefon:

Kostenfreie und anonyme Rufnummer 0800 1110550

Kontakt und weitere Informationen:

Deutscher Kinderschutzbund OV Düsseldorf e.V.

Bettina Erlbruch

Posener Str. 60, 40231 Düsseldorf

Telefon: 0211 6170570

E-Mail: erlbruch@kinderschutzbund-düsseldorf.de

www.kinderschutzbund-duesseldorf.de