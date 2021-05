27.05.2021,

16:50 Uhr

Verweil- und

Alkoholkonsumverbot

Im öffentlichen Raum des Maskenpflichtgebietes "Altstadt" -

einschließlich der Rheinuferpromenade -

gilt ab Freitag, 28. Mai, auch ein Verweil-

und Alkoholkonsumverbot.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

Der Krisenstab der Landeshauptstadt Düsseldorf...

hatte sich am Dienstag, 26. Mai, der Empfehlung der Verwaltungsspitze,

der Polizei Düsseldorf und des DEHOGA Nordrhein angeschlossen und

dieses beschlossen.

Verweil- und Alkoholkonsumverbot im öffentlichen

Raum sollen zunächst für zwei Wochen gelten.

Foto: Unbekannt (über whattsapp)

Die Allgemeinverfügung...

die die rechtliche Grundlage bildet, tritt am Freitag, 28. Mai, in Kraft.

Unter folgendem Link ist die Allgemeinverfügung zum Verweil- und

Alkoholkonsumverbot veröffentlicht:

https://corona.duesseldorf.de/verweil-und-alkoholkonsumverbot

Nach der neuen Regelung gilt ab kommenden Freitag, 28. Mai,

bis Freitag, 11. Juni, Folgendes:

Innerhalb des Gebiets - analog der Maskenpflicht für die Altstadt und

das Rheinufer - ist das Verweilen und der Konsum alkoholischer Getränke

auf öffentlichen Straßen und Wegen untersagt. Dies gilt an Freitagen,

Samstagen, Sonntagen und am Tag vor Feiertagen jeweils von 20 Uhr

bis 5 Uhr des Folgetages, an den sonstigen Wochentagen von 20 Uhr

bis 1 Uhr des Folgetages.

Foto: Unbekannt (über whattsapp)

Ausgenommen vom Verweilverbot sind

Warteschlangen vor Einzelhandelsgeschäften,

Gastronomiebetrieben und sonstigen geöffneten Einrichtungen.

Auf Terrassen der Außengastronomie darf Alkohol verzehrt werden.

Im Einzelhandel, an Kiosken und im "To-Go" kann Alkohol in dem Verweil-

und Alkoholkonsumverbotsgebiet in der Altstadt und an der Rheinpromenade

(siehe hierzu auch die beigefügte Karte) nur erworben, aber dann nicht im

öffentlichen Raum konsumiert werden.

Foto: Unbekannt (über whattsapp)

Ordnungsdezernent und derzeitiger

Krisenstabsleiter Christian Zaum:

"Optimismus und Freude über die neu gewonnenen Freiheiten durch

mögliche Lockerungen sind natürlich verständlich, aber es gibt gegenwärtig

keinen Anlass leichtsinnig zu werden. Weiterhin besteht ein Infektionsrisiko

besonders in statischen, dicht gedrängten Menschenansammlungen.

Deswegen musste am Pfingstwochenende ein Straßenzug in der Altstadt

geräumt werden. Durch Alkohol wachsen leider bei einigen Besuchern

Risikobereitschaft und Aggressivität.

Dies hat den Krisenstab am gestrigen Mittwoch bewogen, auf Empfehlung

auch von Polizei und Dehoga ein Verweil- und Alkoholkonsumverbot für

die Altstadt und Rheinpromenade zu beschließen."



Eine Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium des Landes ist erfolgt.

Foto: Unbekannt (über whattsapp)

Beschilderung

Auf das Verweil- und Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum

soll durch Schilder, insbesondere eingangs des Gebietes hingewiesen

werden. Diese sollen so schnell wie möglich produziert und montiert werden.

Kontrollen

Die Mitarbeitenden des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD)

werden die Bestimmungen der Allgemeinverfügung zum Verweil-

und Alkoholkomsumverbot im öffentlichen Raum mit dem gebotenen

Augenmaß kontrollieren.

Dies gilt auch und insbesondere bei Menschen mit körperlichen

Beeinträchtigungen und Mitbürgerinnen und Mitbürgern ohne Obdach.

Eine Zugangskontrolle in die Altstadt - ähnlich der Kontrollen beim

Glasverbot während der Karnevalszeit - wird es nicht geben. Sie wurde

im Gespräch von Stadt, Polizei und DEHOGA am Dienstag, 25. Mai, von

allen Beteiligten als nicht praktikabel und rechtlich auch nicht möglich

eingestuft und daher als mögliches Instrumentarium verworfen.

Verwarngeld

Bei Verstößen gegen Verweil- und Alkoholkonsumverbot im öffentlichen

Raum wird, wie auch bei Verstößen gegen die Maskenpflicht, in der Regel

ein Verwarngeld von 50 Euro erhoben. Zum Vergleich: Verstöße gegen die

Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie an ÖPNV-Stationen werden

in der Regel mit einem Bußgeld von 150 Euro geahndet.

Verstärkte Polizeipräsenz

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und Polizeipräsident Norbert Wesseler

waren sich im Gespräch vom Dienstag, 25. Mai, einig, dass die besondere

Situation der Landeshauptstadt eine verstärkte Präsenz von Einsatzkräften

erfordert.

Nächtliche Sperrung Königsallee

Für die Königsallee, die auch unabhängig von der Corona-Pandemie immer

wieder von der Autoposer-Szene stark frequentiert wird, wurde am Dienstag,

25. Mai, beschlossen, die Straße freitags, samstags und in Nächten vor

Feiertagen generell und sonst anlassbezogen für den nächtlichen Autoverkehr

zu sperren. Dies bedeutet nicht, dass sich Anwohner der Kö und deren Besucher

nicht mehr frei bewegen können. Vielmehr soll damit der Autoposer-Szene

begegnet werden.

Kontrollierte Sperre

am Mannesmannufer

Um die Autoposer-Szene und den touristischen Besucherverkehr

am Mannesmannufer einzudämmen, gibt es an Wochenenden

Vorkehrungen. Die Zufahrt zum Mannesmann-/Rathausufer -

von der Haroldstraße und Neusser Straße aus - wird am

Horionplatz mit einer kontrollierten Sperre versehen, in der Regel:

freitags und am Tag vor Feiertagen von 18 Uhr bis nachts

samstags, sonntags und an Feiertagen, jeweils von 11 Uhr

bis nachts.

Die Zufahrt ist nur Anwohnern sowie deren Besuchern, Rettungsdiensten,

Pflegediensten, dem Busverkehr und Taxen erlaubt. Das Einhalten der

Durchfahrtssperren wird durch von der Stadt beauftragtes Kontrollpersonal

überwacht, um die Einfahrt für Autos der "Poser-Szene" und den

Parksuchverkehr von Besuchern des Rheinufers zu unterbinden.

Freitreppe

Die Freitreppe bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

