Die Fremde

Säulenheilige von

Christoph Pöggeler

+

Als ich letzte Woche Samstag...

- mehr durch Zufall - diese Säulenheilige entdeckte, gingen mir sehr viele

Gedanken durch den Kopf! Gedanken, wen diese Frau mit Kind darstellt

und Gedanken, was der Künstler, der diese Skulptur erschaffen hat, sich

gedacht haben mag!

Besonders berührt hat mich der Gesichtsausdruck von Frau und Kind!

Einfühlsam hat Christoph Pöggeler hier etwas zum Ausdruck gebracht,

was in unserer Gesellschaft immer wieder Thema ist!

Andere Menschen

Berührungsängste

Fremdes Aussehen

Mutter und Kind

Ausländerfeindlichkeit

So könnte man es grob geschätzt ausdrücken!

Was erwartet uns in dieser Stadt???

♥

*

Die Fremde...

so wird sie von einigen (oder sogar vielen) Menschen

gesehen! Etwas fremdländisch sieht sie auch aus!

Mich hat ihr Gesichtsausdruck und der ihres Kindes

sehr berührt! In den Augen beider sehe ich etwas

Fernweh und Gedanken an die Heimat, die sie vor

kurzem erst verlassen haben... ich sehe auch viele

Fragen und ich sehe auch etwas Hoffnung, dass es

schon alles gut werden wird; in dieser neuen Heimat!

Wir wollen zuversichtlich sein!

♥

*

Denkt alle nicht so oft:

"Das sind Ausländer!"

Geht auf diese vermeintlich FREMDEN zu und zeigt

ihnen eure Heimat! Von den schönen und nicht von

den schlechten Seiten! Steht ihnen bei, in einer Zeit,

die - gerade jetzt - nicht so einfach ist!!!

Behandelt sie so, wie ihr gerne behandelt werden

wollt! Zeigt Menschlichkeit und Nächstenliebe...

das ist ein Schritt, der jedem Menschen zusteht!

Und ihr werdet sehen: Es tut allen gut!!!

Dreht ihnen nicht den Rücken zu; beachtet und

schätzt sie als wertvolle Mitmenschen dieser Stadt!

"Schau, mein Kind... alles wird gut!"

♥

*

Was hat der Künstler gedacht?

(Quelle: Wolfgang Funken, ARS PUBLICA DÜSSELDORF,

Bd. 1, Essen 2012, S. 116.)

Die Fremde

Ursprünglich sollte die "Fremde" noch fremdartiger aussehen,

denn bei seinem erstem Entwurf hatte Pöggeler die Frau als

Muslima mit Kopftuch vorgesehen.

Pöggeler verzichtete aber darauf, um den Kopftuch-Streit nicht

noch weiter anzuheizen. Jetzt hebt sich die "Fremde" nur noch

durch ihr südländisches Aussehen und die schlichte Kleidung

vom Bild der schicken gestylten Frau ab, wie es üblicher Weise

in den Medien gezeigt wird.

*Entnommen aus dem Beitrag von Margot Klütsch (c)

So viele Menschen hier...

♥

*

Und hier -auf dem Stiftsplatz- steht sie!

Fast unscheinbar...

♥

*

Einen Überblick...

der "Säulenheiligen" in Düsseldorf

Bitte auf diesen Link klicken!!! Hier ist sie zu finden!

Die Säulenheilige

DIE FREMDE

♥

*

Ein sehr guter Beitrag zum Thema:

