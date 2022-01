21.11.2021

Von Duisburg

nach Düsseldorf

Mit dem Auto unterwegs...

war ich im November 2021 nach einem tollen Kochseminar in

Duisburg! Wir hatten mexikanisch gekocht und Renate hatte

- mit einer tollen Bilderserie von Jürgen Daum - schon diesen

witzigen Beitrag eingestellt:

Kleines Geplänkel

Es war schön, einige LK-Freunde wiedergesehen zu haben!

Das Kochen von Morgens bis Mittags hatte uns allen sehr gut

gefallen und wir waren echt Pappesatt und hatten - zumindest

ein Großteil der Anwesenden - noch Lust auf Bewegung!

Da ich noch einen wichtigen Folgetermin hatte, bin ich in der

mir noch verbleibenden Zeit ganz gemütlich über Landstraßen

zurück nach Düsseldorf gefahren!

Wer sich auskennt, wird sicher einige Ecken wiedererkennen!

Ein Blick nach links zum Lokal... ZUM FROSCHENTEICH

Vorbei an einem Ort der Stille...

Mein Gott... eine Kapelle und schon ist der Himmel freundlich!!! ♥

*

Kreisverkehr...

Ein Weihnachtsbaum... ob er jetzt geschmückt ist?

Links... Restaurant IM SCHIFFCHEN

Rechts... Am Mühlenturm

Hier sehen wir den Mühlenturm!

Am Rhein angekommen...

*

