Digitalisieren, scannen, plotten - der Düsseldorfer IT-Dienstleister Behrens & Schuleit bearbeitet jeden Monat mehr als 10 Millionen Dokumente. Dabei steht der maximale Schutz sensibler Kundendaten immer an erster Stelle. Jetzt wurde das professionelle Sicherheitsmanagement des Familienunternehmens mit der Zertifizierung ISO 27001 offiziell bestätigt.

"Das Vertrauen der Kunden bildet die Basis unseres Erfolgs", betont Firmenchef Thomas Rick, der das Unternehmen in dritter Generation leitet, und ergänzt: "Die Zertifizierung ist ein weiterer Beleg dafür, dass sämtliche Daten, die bei uns ein- und ausgehen, optimal vor Diebstahl oder unbefugtem Zugriff geschützt sind und die Verletzung gesetzlicher Vorschriften vermieden wird.“

Hintergrundinfo:

ISO 27001 ist eine internationale Norm für Informationssicherheit in Organisationen und Unternehmen. Mit der Zertifizierung erbringt das Familienunternehmen Behrens & Schuleit den dokumentierten Nachweis, dass die Anforderungen der Informationssicherheit eingehalten und die Maßnahmen zum Schutz von Daten umgesetzt sind.

Kunden und Geschäftspartner bekommen dank der Zertifizierung einen vertrauenswürdigen Beleg dafür, dass die IT-Sicherheit gewissenhaft gewährleistet werden kann. Das Unternehmen führt zudem eine kontinuierliche Eigenkontrolle durch und optimiert ständig die IT-Prozesse im Hinblick auf die Informationssicherheit.

Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit hat sich Behrens & Schuleit in mehr als 90 Jahren Firmengeschichte mit hohem persönlichen Einsatz, Investitionsbereitschaft und der Fähigkeit zur stetigen Anpassung an die Bedürfnisse des Marktes konsequent erarbeitet. Gegründet 1929 als Spezialist für Büroartikel bieten die IT-Profis vom Rhein heute neben digitalem Dokumentenmanagement unter anderem eine Analyse innerbetrieblicher Prozesse, die Lieferung und Installation von Netzwerklösungen sowie die Wartung oder den Komplettbetrieb der gesamten IT.

Thomas Rick, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens, führt die Tradition der ständigen Erneuerung des vor mehr als 90 Jahren gegründeten Betriebs fort, der sich vom Fachhandel für Bürobedarf zum IT-Dienstleister entwickelt hat. Auch als langjähriger NRW-Landesvorsitzender von DIE FAMILINUNTERNEHMER hat Rick Spuren hinterlassen:

Die Gründung der Bildungskommission des Verbandes geht maßgeblich auf seinen Einsatz zurück und auch die Stärkung des Schulfachs „Wirtschaft“ darf ihm mit gutgeschrieben werden.

Nur folgerichtig, dass der zweifache Familienvater sich auch konsequent für die Umsetzung der Digitalisierung an Schulen einsetzt.

Trotz Corona bleibt der Düsseldorfer optimistisch. Er ist überzeugt: Nach der Pandemie wird unser Miteinander umsichtiger und rücksichtsvoller sein als zuvor. Und die Metamorphose von einer heute noch vielfach analogen hin zur digitalen Gesellschaft von morgen birgt die Möglichkeit, den Gesundheitsschutz, die Arbeitsbedingungen und unser Leben insgesamt nachhaltig zu verbessern.

Weitere Informationen unter: www.behrens-schuleit.de