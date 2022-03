Der Heimatverein Hüthum-Borghees lädt ein zur Narzissenwanderung am Sonntag, 3. April; Treffpunkt ist um 13 Uhr der Brunnenplatz in Hüthum.



In 2020 wurden an zahlreichen Stellen in Hüthum und Borghees Narzissenzwiebeln gesetzt. Bereits im letzten Jahr war diese etwa 6,5 Kilometer lange Wanderung geplant, um das Ergebnis bewundern zu können; diese Wanderung fiel allerdings Corona zum Opfer.

Umso mehr freut sich der Heimatverein, in diesem Jahr bei hoffentlich gutem Wetter einen schönen Rundweg erleben zu können mit einem Stück Kuchen und Kaffee bei der Bäckerei Gottschling zum Abschluss.

Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.