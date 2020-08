Die CDU stellt ihr Wahlprogramm für die kommenden fünf Jahre vor. Die CDU Elten hat 2500 Exemplare ihres Wahlprogramms drucken lassen, die nun flächendeckend im Silberdorf verteilt wurden. Bei der Pressekonferenz positionierte sich der meinungsstarke Ortsverband auch in Personalfragen.



Jansen soll Ortsvorsteher bleiben und Reintjes Bürgermeister werden

Für den Stadtrat in Elten kandidieren Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat Dr. Matthias Reintjes, sein Stellvertreter Albert Jansen und die Fraktionsgeschäftsführerin Sandra Bongers. „Wir werden Albert Jansen wieder als Ortsvorsteher vorschlagen und haben mit Dr. Matthias Reintjes einen engagierten und innovativen Bürgermeisterkandidaten mit den richtigen Ideen und Ansätzen für Elten und Emmerich“, so der Eltener Parteichef Horst Derksen.

Konkreter Klimaschutz und Tempo 30 im Dorf

Die CDU fordert für den gesamten Ortskern in Elten Tempo 30. Die Verkehrssituation und Infrastruktur müsse behindertengerechter und fahrradfreundlicher gestaltet werden, so ein Anliegen der CDU. Emmericher Straße, Klosterstraße und Schmidtstraße müssen „Tempo 30“ werden. „Wir wollen konkrete Klimaschutzmaßnahen für unser Dorf, wie eine neue Wildblumenwiese unterhalb der Mühle und keine ideologischen Debatten, die im Sand verlaufen“, so Ortsvorsteher Albert Jansen als er über die Aktion „Baumparten“ spricht, die von der CDU-Elten aktiv unterstützt wird. Das Verbot von Steingärten in neuen Baugebieten, Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung, Initiative „Plastikfreie Stadt“, Änderung aller Straßenlaternen auf LED-Technik – sind bereits auf dem Weg.

Ein Dorf für Jung und Alt und Heimat für Familien

Die Entwicklung Eltens erfordert die Möglichkeit, Eigenheime für Familien zu bauen - ohne behördliche Hindernisse durch städtische Verordnungen oder Satzungen. „Wir haben uns im Jahr 2001 für die Denkmalbereichsatzung eingesetzt, wollen sie aber jetzt abschaffen, weil sie nicht zeitgemäß ist“, so Derksen.

Das Ehrenamt stärken

Die Unterstützung der Jugendarbeit in Sport-, Musik-, Feuerwehr-,Schützen-, Reit- und anderen Vereinen soll neben der offenen Jugendarbeit weiterhin gefördert werden. Der Kneipp-Verein Elten soll im festen Pavillon an der Schule ein Zuhause finden, um das Sport- und Bildungsangebot für Elten ausbauen zu können. Barrierefreies Wohnen, barrierefreie Rad- und Fußwege und eine neue Einstiegstreppe für das Bürgerbad – das will die CDU unterstützen. „Im Rathaus will ich mit einem Ehrenamtsbeauftragten eine weitere Unterstützung schaffen, welche das Ehrenamt unterstützt und von Bürokratie entlastet“, so Bürgermeisterkandidat Dr. Matthias Reintjes.

Schulen fit für die digitale Zukunft machen

Apropos Nachwuchs. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Thema, mit dem die CDU seit längerer Zeit befasst ist. Senkung der KITA-Gebühren, der Familiennavigator und die Spielplatzoffensive, sind alles Initiativen der CDU. In Zukunft will die CDU die Schulen fit für die digitale Zukunft machen und günstiges Bauland für junge Familien zur Verfügung stellen.

Ein Dorf mit lebendigem Tourismus Am neuen Bahnhaltepunkt sollen überdachte Fahrradstellplätze und -boxen sowie weitere Parkplätze entstehen. „Das ist wichtig, denn wir brauchen smarte Lösungen um alle Fortbewegungsarten vom Rad bis zur Bahn bequem zu verbinden. So werden immer mehr Bürger den ÖPNV nutzen“, so Horst Derksen. „Ein besonderer Punkt ist das Waldhotel – das ist das Sahnestückchen, das noch fehlt“, sagte Ortsvorsteher Albert Jansen. „Wir hoffen, dass der Betreiber das noch umsetzen kann.“ Der Eltenberg ist ein attraktiver Anziehungspunkt für viele Gäste.



Derksen lobt seine Mannschaft

„Wir haben eine tolle Mannschaft - alt und jung, Frauen und Männer, zwischen Erfahrung und frischen neuen Ideen“, freute sich Horst Derksen. „Unsere Heimat liegt uns am Herzen. Darum setzen wir uns ein, um Elten attraktiv und lebenswert zu gestalten.“ In dem Aussichtsreichen Kreistagswahlbezirk kandidiert Marie Reeke als Nachfolgerin der langjährigen Kreistagsfraktionsvorsitzenden Ulrike Ulrich, ihre Vertreterin ist die in elten bestens bekannte Dr. Manon Loock-Braun.