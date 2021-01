Gerade in „Corona-Zeiten“, wo Restaurants geschlossen sind, werden verstärkt Speisen außer Haus verkauft. Besonders beliebt ist da die Pizza des Lieblingsitalieners. Doch nach dem Genuss stellt sich oft die Frage, wohin mit dem leeren Pizzakarton?

Das hängt vom jeweiligen Verschmutzungsgrad ab. Ist der Karton nur wenig verschmutzt, darf er (zum späteren Papierrecycling) in die Altpapier-Tonne. Ist der Karton aber mit größeren Mengen Käse oder Tomatensoße verschmutzt, ist der Pizzakarton über die Hausmüll-Tonne zu entsorgen

Wie viele andere Verpackungen von Imbissbetrieben, Fast-Food-Restaurants oder Bäckereien, ist auch der Pizzakarton eine sogenannte Serviceverpackung.

Gilt auch für Coffee-to-go-Becher

Als Serviceverpackungen bezeichnet man Verpackungen, die erst beim Verkauf an den Kunden befüllt werden beziehungsweise eine Übergabe der Ware oftmals überhaupt erst möglich machen. Dazu gehört, neben der klassischen Brötchentüte vom Bäcker, auch der Coffee-to-go-Becher. Ebenfalls zählen Alu- oder Styroporschalen, in denen Gastronomiebetriebe Essen im Bring- oder Abholservice anbieten, sowie Einweggeschirr aus Imbissbetrieben zu den Serviceverpackungen.

Aber wohin damit, wenn der Bauch voll und die Verpackung leer ist? Saubere Serviceverpackungen aus Papier und Karton dürfen in die Altpapier-Tonne. Leere Serviceverpackungen aus Styropor oder Aluminium sowie leere to-go-Getränkebecher gehören in die gelbe Tonne beziehungsweise den gelben Sack.

Kontakt:

Weitere Infos bei der Abfallberatung der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft GmbH KKA GmbH.

Tel. 02825/ 9034-20 oder unter www.kkagmbh.de Infos