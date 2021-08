Lions Club lockt mit Radeln, rätseln und Gutes tun

Am Samstag, 21. August 2021 bietet der Lions Club Emmerich-Rees eine Fahrradtour für Familien, Pärchen, Kleingruppen oder Soloradler an: „Sunshine Fitzetour – Helpe mit Pläsier“. Wer mitfährt tut nicht nur etwas für den guten Zweck, er kann auch einen Gewinn erzielen.

„Sportliche Aktivitäten und das gemeinsame Miteinander sind während der letzten Monate bei uns allen etwas zu kurz gekommen, erklärte Klaus-Jürgen Monz, der zurzeit amtieren Präsident des Lions Club Emmerich-Rees, „deshalb haben wir ein Alternativprogramm geplant.“ Heinz-Rudolf Heering und fünf weitere Mitglieder des Vorbereitungsteams der neuen „Lions Activity“, haben eine 30 km lange Radtour erarbeitet, bei der jeder kostenlos mitfahren kann. Wir wollten für Familien, die coronabedingt einen schwierigen Sommer hatten, ein niederschwelliges Angebot schaffen - keine Anmeldung, keine Kosten, keine Tests“, erläuterte Monz.

Für die Emmericher beginnt und endet die Route an der Praxis Dr. Dahms, Mennonitenstraße 10 und für Reeser an der Turnhalle in Bienen, Cobrinkstraße 4. Die Strecke führt über den Deich und durch die Hetter. Mit Lösen der Aufgaben kommt man auf drei bis vier Stunden Wegezeit.

Zum Start zwischen 10 und 14 Uhr erhalten die Radler am Startpunkt einen Wegeplan, einen Aufgabebogen, sowie noch eine kleine Überraschung. Mit Hilfe des Aufgabenbogens müssen unterwegs zwölf Fragen beantwortet werden. Diese können von Erwachsenen sowie von Kindern gelöst werden. „Die Aufgaben kann man nicht googeln, die muss man schon mit „Bordmitteln“ lösen. Man kann sein Mobiltelefon ruhig zu Hause lassen“, erläuterte Heering. Unterwegs werden einige Lions-Mitglieder stehen und die Fragen stellen. An einer Station sind kleine Aufgaben zu lösen.

Wer alle Fragen richtig beantwortet und den Aufgabenbogen bis 18 Uhr an den dafür vorgesehenen Punkten zurückgibt, kann einen von acht Einkaufsgutscheinen gewinnen. Es werden 1 x 100 Euro, 2 x 50 Euro, 5 x 30 Euro sowie zehn Lions Adventskalender unter den Gewinnern verlost.

Auch diese Veranstaltung verbindet der Lions Club mit einem guten Zweck. Für jeden Teilnehmer stiftet der Emmerich-Reeser Club zehn Euro für die Flutopfer im Rheinland. „Deshalb heißt es auch Helpe mit Pläsier, die Teilnehmer haben ihren Spaß und tun noch was Gutes für den guten Zweck“, macht der Club-Präsident deutlich. Der Lions Club Emmerich-Rees unterhält Kontakte zu Clubs im Krisengebiet und wird dafür Sorge tragen, dass die Spenden nachhaltig den dortigen Menschen helfen.

Ansonsten befindet sich der Lions Club mit den Vorbereitungen des Adventskalenders gerade in der heißen Phase. Die Akquise ist weitestgehend abgeschlossen. Nachdem der Kalender in Form gebracht und gedruckt wurde, kann er voraussichtlich ab November auf den Markt gebracht werden.

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg