Geschäftsführerin Sara Kreipe und Eline Hülkenberg von der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH (WFG) besuchten diese Woche Geschäftsführer Ufuk Cosguner von der Firma WHS Work Health & Safety.

Das kürzlich umgesiedelte Unternehmen aus Kleve kümmert sich unter anderem um Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen, Unterweisungen, Schulungen und Tagesseminare, Brandschutz und bauen zudem Alarm- und Überwachungsanlagen für Unternehmen, aber auch für den privaten Gebrauch.

Aktiv für Emmerich am Rhein

„Wir sehen in Emmerich einen wichtigen Standort für uns, da wir schon länger mit größeren Firmen aus Emmerich zusammenarbeiten“, wie Ufuk Cosguner berichtet.

Ufuk Cosguner möchte sich aktiv in Emmerich am Rhein beteiligen und hat Kontakt mit der WFG-Wirtschaftsförderung gesucht. „Wir sind froh, dass sich Unternehmen wie WHS Health & Safety aktiv für Emmerich am Rhein einsetzen wollen. Wir planen mit Ufuk Cosguner eine Wirtschaft vor Ort Veranstaltung zum Thema Arbeitssicherheit, da dies ein immer wiederkehrendes wichtiges Thema für die Emmericher Unternehmen ist“, so WFG-Geschäftsführerin Sara Kreipe.

Informationen aus erster Hand

Die WFG-Wirtschaftsförderung sucht regelmäßig den aktiven Austausch mit klein- und mittelständischen Unternehmen, um Informationen aus erster Hand zu erhalten und sich einen Überblick über die aktuellen Unternehmensstandorte, Produkte und Geschäftsbeziehungen zu verschaffen.