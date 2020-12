Erfreut zeigten sich die aktiven und passiven Mitglieder des Akkordeon-Orchesters Ennepetal, als die weihnachtlich verkleideten Vorsitzenden Tanja Sickmann und Niko Schöneberg Weihnachtsgeschenktüten an die Tür brachten. "Besonders gut kamen die von einer Schneiderin aus der Region selbstgenähten Musiknoten-Stoffmasken an, die mit viel Liebe zusammengestellte Glühweingewürzmischung, eine Karte individuell und handgeschrieben und selbst gestaltete Schokoladen-Leckerchen", so die Vorsitzende Tanja Sickmann. Der 2. Vorsitzende Niko Schöneberg ergänzt: "Im herausfordernden Corona-Jahr 2020, das eigentlich von Konzerten und Veranstaltungen zum 60. Jubiläumsjahr des Akkordeon-Orchesters Ennepetal geprägt sein sollte, hatte das Weihnachtsgeschenk eine ganz besondere Bedeutung. Wir hoffen nun auf bessere Zeiten, um endlich wieder Musik zu machen."