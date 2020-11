Die Thyssengas GmbH wird auf der Trasse einer Erdgastransportleitung von Hamborn nach Barmen in Kettwig und Mintard Bäume fällen. Die Wurzeln der Bäume könnten zu groß werden und daraufhin die schützende Umhüllung der Rohrleitungen beschädigen, was selbst bei den aus hochwertigem Spezialstahl bestehenden Leitungen zu Korrosionsschäden und damit verbundenen Sicherheitsrisiken führen würde.

Freischnitt beginnt am 9. November

Der Trassenfreischnitt in Kettwig wird auf der stillgelegten Bahntrasse zwischen der August-Thyssen-Straße über die Landsberger Straße bis zur Straße Am Sloot durchgeführt. Die Maßnahme soll am Montag, 9. November, beginnen und ungefähr drei Wochen andauern. Es kann jedoch wetterbedingt zu Veränderungen im Zeitplan kommen. Beim Großteil der Bäume handelt es sich um Jungbäume, die sich auf dem Schutzstreifen der Trasse befinden und deren Wurzeln bei weiterem Wachstum Schäden an der Leitung anrichten können, weshalb sie bereits jetzt entfernt werden.

Eindeutige Vorschriften der Aufsichtsbehörde

Wie die Bepflanzung der Bereiche über den Erdgasleitungen gestaltet sein darf, ist in für alle Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtenden Regelwerken beschrieben. In diesen ist auch die Größe der Bäume und der für einen sicheren Erdgastransport nötige Abstand zu den Erdgasleitungen definiert.

"Die Maßnahme ist zwingend notwendig und erfolgt selbstverständlich in Abstimmung mit den zuständigen Behörden.Im Zuge der Arbeiten ist der jeweilige Arbeitsbereich gesperrt. Wir bitten alle Spaziergänger um Verständnis" so die Thyssengas GmbH.