Tip Top Kindermoden eröffnet in der Kettwiger Altstadt

FÜR DIE KLEINEN KETTWIGER KINDER VON HEUTE

ALL FOR THE LITTLE ONES IN KETTWIG

Für Geschäftsführerin Yvonne Arnold ist ihre Tochter Noelia nicht nur das größte Glück auf Erden, sondern auch die Inspiration für ihr tägliches Tun.

Die Idee eine Kinderboutique in Kettwig zu eröffnen war mehr überraschend als geplant –

entstand aus einer Menge kleiner Zufälle und großer Gedanken, die heute eine Lücke in Kettwig schließen soll.

Von Kindermode, ,Baby Accessoires, Stylisches für Teenies bis hin zu Spielsachen. Internationale Labels warten ebenso wie kleine, feine Marken – Qualität und Funktionalität stehen dabei immer im Vordergrund und natürlich das Bezahlbare für die Kiddis.

Und das nimmt das Tip Top Kindermoden Team sehr ernst: Denn nichts, was nicht auch Töchterchen Noelia tragen würde oder begeistert von ist, findet den Weg in die Boutique! Eine Kinderboutique, in der nicht nur Kindermode angeboten wird, sondern alles, was das Kinderleben – oder vielmehr das Leben mit dem Kind – schön macht.

„Aufregend, verrückt, total durchgeknallt oder einfach genial?'

....wenn ihr wüsstet, was da gerade so alles in meinem Kopf umher schwirrt ....

Aber ja, so bin ich! Mal ehrlich, das Leben ist doch viel zu kurz um sich nicht ins Abenteuer zu stürzen. Was meint ihr?

Dann stürze ich mich mal rein & nehme Euch die nächsten Wochen einfach mit auf die Reise!

Wir freuen uns auf Euch

in der Ruhrstraße 50 in Kettwig

Eure Yvonne