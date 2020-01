Mit dem Segenswunsch "Christus Mansionem Benedict" - C+B+M +20 -

Christus segne dieses Haus - bitten in diesen Tagen viele Gruppen von Kindern - als Heilige Drei Könige verkleidet und in Begleitung eines "Kamels" als Lastenträger - um eine großzügige Geldspende für Kinder in Not !

Sie sollen insbesondere im Libanon unterstützt werden, um in Sicherheit und Frieden aufzuwachsen - und nicht nur dort sondern weltweit.

In Überruhr starten die fleißigen Gruppen am Samstag, 11.01.2020 und versuchen, soviel Wohnungen wie möglich aufzusuchen.

Da es nahezu unmöglich ist, alle Besuchswünsche zu erfüllen, sind zusätzlich noch zwei Segenspunkte in Überruhr eingerichtet:

Ab 10,00-13,30 Uhr in Hinsel an der Schulte-Hinsel-Str. zwischen den Bäckereien

und in Holthausen Schaffelhoferweg vor Edeka.

Dort kann jeder, der möchte, sich den Segenswunsch abholen und eine Spende übergeben.

Der festliche Abschlussgottesdienst am 12.01. um 11,30 Uhr in der St. Suitbert Kirche beendet dann mit einem großen DANKE an die kleinen und großen Sammler diese großartige Aktion.