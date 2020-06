Die FDP auf der Ruhrhalbinsel fordert im Rahmen der aktuell im Rat der Stadt Essen diskutierten Spielraumleitplanung einen Kinderspielpatz für Byfang. In den vergangenen Jahren wurden in Byfang immer mehr Wohnimmobilien für junge Familien gebaut.

"Doch dabei wurde die Planung und der Bau eines Kinderspielplatzes im Stadtteil versäumt", kritisiert der Ortsvorsitzende Christian Mertens. Aktuell müssen junge Familien mit Ihren Kindern nach Kupferdreh oder nach Burgaltendorf ausweichen. „Für uns Freie Demokraten ist diese Situation schnellstmöglich zu korrigieren und wir müssen den in Byfang aufwachsenden Kindern den Raum zum Spielen bieten“, so Mertens weiter. „Ein Spielplatz in Byfang würde die Lebensqualität im Stadtteil verbessern und kinderfreundlicher machen“, ergänzt der Vertreter der FDP in der Bezirksvertretung VIII, Jürgen Klein. Man werde deshalb gegenüber der Verwaltung der Stadt Essen für die Identifikation geeigneter Flächen, die Planung und den anschließenden Bau eines Kinderspielplatzes im Stadtteil werben, erklärt der Ortsvorsitzende Christian Mertens.