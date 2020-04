Die Endstelle (H) Heisingen Baldeneysee der Buslinie 145 wird ab Montag, 6. April (7 Uhr) bis Samstag, 18. April (18 Uhr), verlegt.

Der Grund dafür sind Straßenreparaturen, weshalb die Haltestelle "Heisingen Baldeneysee" teilweise gesperrt und neu asphaltiert wird. Im ersten Schritt wird die rechte Fahrspur gesperrt.

Ersatzhaltestellen

Für die (H) "Heisingen Baldeneysee" wird auf dem Fährenkotten in Höhe der Haus-Nr. 5 eine Ersatz-Haltestelle eingerichtet; Fahrgäste können an der Ersatz-Haltestelle in Höhe Fährenkotten 2 zusteigen.