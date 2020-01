Die neue Deutsche Meisterin im Eiskunstlaufen, Nicole Schott, ist gebürtige Essenerin. Die 23-jährige Katernbergerin holte am vergangenen Wochenende bereits zum fünften Mal den Titel. Während des gesamten Wettkampfes, welcher in diesem Jahr in ihrer Wahlheimat Oberstdorf stattfand, war der Sieg aufgrund ihrer ausgezeichneten Leistungen niemals gefährdet und hochverdient. Nun führt sie die Gruppe der Sportler an, die vom 22. bis 25. Januar bei der in Graz stattfindenden Europameisterschaft die deutschen Farben vertritt. Das Fotos zeigen Nicole Schott (m.) bei der Siegerehrung(v.l.): Aya Hatakawa (2), Nicole Schott, Kristina Isaev (3)< und dürfen selbstverständlich mit veröffentlicht werden.

Foto: privat