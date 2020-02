Bei den NRW-Hallenmeisterschaften in Dortmund lief Noah Herrmanny im Vorlauf und im Finale jeweils neue persönliche Bestzeit. Der 16-jährige Starter der TLV Germania sicherte sich damit in 8,40 sec den Vize-Meistertitel in der MJU18.

Anna von Gymnich kam im Kugelstoßen der WJU20 auf den zehnten Rang. In der 4 x 200 m - Staffel der StG Essen-Ruhr gab es Rang 9 mit Hanna Kowalski, Linette Kunst (beide TLV) und Meike Niermann (TUSEM Essen).