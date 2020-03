In der Fußballfreizeitliga Essen Gruppe 2 kam Grün-Weiss Heisingen am letzten Samstag über ein 1:1 (1:1) Unentschieden gegen Verfolger Grün- Schwarz Essen nicht hinaus.

Timo Wystrach brachte die Heimmannschaft in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. GS Essen hielt dagegen und kam durch einen Elfmeter von Tobias Mölders bereits in Spielhälfte eins zum letztendlich nicht unverdienten Ausgleich.

In der 70. Minute vergab GWH sogar noch einen Foulelfmeter und die große Chance 3 Punkte einzufahren.

Grün-Weiss Heisingen hatte folgende Spieler zu Verfügung:

Marvin Sonntag und Tristan Schönhoff (Ersatz) als Goalkeeper,

Marius Bader, Ralph Mohr, Matthias Fuhrmann und Patrick Röseler für die Abwehr,

Fabian Vlach, Marvin Teubert, Josua Klempel, Timo Wystrach, Philipp Schlackmann für das Mittelfeld und Pascal Kindt im Sturm.

Des Weiteren standen als Ersatz zur Verfügung: Aaron Jungbauer, Yanik Graf, Max Voss und Thomas Wiegand.

http://ffl-essen.de/?page_id=4571

http://ffl-essen.de/?page_id=4576