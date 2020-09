In der Fußballfreizeitliga Essen Gruppe 1 bleibt Aufsteiger Grün-Weiss Heisingen auch im vierten Spiel nacheinander ohne Punktgewinn.

Die mitgereisten Zuschauer sahen am gestrigen Samstag an der Seumannstraße ein zerfahrenes Spiel der Gastmannschaft gegen Gastgeber AGGRO Bethesda.

Ohne Tim Beckmann, der kurzfristig passen musste, aber dafür erneut wieder mit Manuel Kowalzik, Keno Greifenberg, Youngster Aaron Jungbauer und Veit Holzmann, konnte die Truppe von Coach Timo Wystrach nur in der ersten Halbzeit halbwegs überzeugen.

In der zweiten Halbzeit änderte sich nur noch etwas am Ergebnis nachdem der Gastgeber auf 4:0 bis zur 75. Minute davon zog.

Der Ehrentreffer für GWH von Pascal Kindt in der 86. Minute kam zu spät.

Erfreuliches gab es am Abend.

Bei der Jahreshauptversammlung der Grün-Weißen, die auch coronabedingt im kleineren Rahmen durchgeführt wurde, ist der bisherige Vorstand wiedergewählt worden. Das bedeutet, das Grün-Weiss Heisingen sicher vorausschauend ein weiteres Jahr auf eine gefestigte Vorstandsarbeit blicken kann.



https://ffl-essen.de/?page_id=4965

http://www.fussball.de/spiel/aggro-bethesda-gruen-weiss-heisingen/-/mandant/22/spiel/02BHM6BSRC000000VS5489B4VUBEGM7L#!/