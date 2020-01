Im Nachholspiel gegen die Reserve des LTV Wuppertal mühte sich die SG Überruhr zu einem am Ende deutlichen 26:19- (11:13) Sieg. Somit rangieren die Jungs von der Ruhrhalbinsel vor dem Duell mit dem TB Wülfrath, der von Ex-SGÜ-Spieler Christian Paul gecoacht wird, punktgleich (18:4) mit dem Kettwiger SV auf Rang 3.

Am Samstag reisen die Überruhrer nun in die Fliethe. Der aktuelle Tabellenzwölfte ist besser als es der Platz aussagt.

Sebastian Vogel kennt den TB Wülfrath: "Der TBW spielt mit sehr viel Leidenschaft und hohem Tempo, das macht es unangenehm." Vogel erwartet von seiner Mannschaft, dass sie Verantwortung übernimmt und das Heft in die Hand nimmt.

Fehlen werden die Torhüter Jakob Skolik und Christian Ridder, der A-Jugendliche Lorenz Gottemeier wird das Tor hüten. Linksaußen Philipp Thomas, Julius Steinhauer und Spielmacher Thomas Onnebrink sind im Urlaub.