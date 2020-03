GANZ so lange bin ich noch nicht dabei, aber 8 Jahre waren es am 1.2.2020

Wahnsinn wie schnell die Zeit verging.

Ich weiß gar nicht mehr wieviele Berichte ich geschrieben habe, tausende Kommentare und Hunderte Bilder ich hier eingestellt habe, doch stolz macht mich, das ich mich langsam der halbe Million Leser nähere, wow, unglaublich. ÜBER 475000 LESER, haben in all der Zeit meine Berichte gelesen und das macht mich verdammt stolz und glücklich!

Meine Anfänge hier waren holprig, in einer schweren Zeit, als Krankheit hier daheim mein Leben bestimmte, konnte ich auf der Lokalkompassplattform so Vieles schreiben, das mir auf dem Herzen lag und liegt.Es lenkte ab, hier fand ich Menschen, die so ticken wie ich. EINE grosse Familie, wo ich mich wohl fühle. ICH durfte wunderbare Menschen kennenlernen, auch auf vielen persönlichen Treffen! Klasse. Diese Treffen sind eigentlich eine Art Familientreff der ungewöhnlichen Art, wo lachen und fotografieren an erster Stelle steht.LK ler sind eben Einzig- nicht artig.

Mein besonderer Dank gilt meinem Löwen, sprich dem Redakteur des Steeler Stadtspiegel. Mit ihm zusammen konnten wir für meinen Stadtteil so Manches bewirken, das den Anwohnern zugute kommt.

Ob Einbruchsprävention oder Müllecken, durch Veröffentlichungen in der Printausgabe, wurde so Manches in die Wege geleitet, dafür sage ich ganz einfach Danke.

Viele besondere Menschen aus der kleinen und großen Politik durfte ich kennenlernen, manches Event besuchen und darüber berichten.

Grandios,und es hat mein Selbstwertgefühl enorm gestärkt.

Durch den Lokalkompass inspiriert, habe ich sogar ein Büchlein geschrieben, das tatsächlich für gut befunden wurde, und fast 200 mal unter die Leute gebracht worden ist. Dank meinem Mentor Manfred Jug, den ich hier ebenfalls im Lokalkompass Essen-Steele kennen lernte, ging es fehlerfrei in Druck!

Danke danke danke, für All das, was ich in all den Jahren kennengelernt habe!

Lokalkompass hat mein Leben bereichert, ich habe gute Freunde gefunden manch Einer ist im Laufe der Jahre leider auch verstorben, doch in meinem Herzen sind sie Alle lebendig geblieben!

Ich hoffe das ich noch viele Jahre mitwirken kann!

Und wenn ich die 500000 Lesermarke erreiche, lasse ich es Euch wissen

Ohne Lokalkompass ohne all die tollen Schreiber hier, wäre das Leben trister, oder?

Danke sagt Eure Sabine