Sturmtief Hermine hat auch allerlei Abfall durcheinander gewirbelt. Die Papiercontainer am Hellweg bieten derzeit diesen Anblick. Anwohner stören sich besonders an jenen Unentwegten, die weiterhin Müll in die Schlitze stopfen oder neben den Behältern abstellen. Entsorgungsbetriebe und die Bezirksvertretung Steele/Kray sind informiert.