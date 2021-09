Die äußerlichen Gegebenheiten an diesem Samstag vom feinsten, so waren auch die Weichen gestellten für einen tollen Fußballtag.

TB Oberhausen spielt die Saison außer Wertung da sie mit älteren Spielerinnen antreten, was für die Steelerinnen erst einmal nicht einzuschätzen war.

Doch die Frage war schnell geklärt, den der Anpfiff war auch gleich der Startschuss für ein Füllhorn von Toren.

Schon in der ersten Minute fällt das 0:1 für die jungen Teufelinnen vom SpVgg Steele 03/09 und genauso ging es weiter.

Manchmal sogar im 2 Minutentakt, die Gastgeberinnen völlig überfordert mit der Spielweise der Steelerinnen.

Oberhausen verlegte sich aufs Verteidigen, Ausflüge in die gegnerische Hälfte waren nicht gesehen.

Dafür die Steelerinnen immer präsent vor dem Tor der Gastgeberinnen und so viel ein Tor nach dem anderen, so das man schon 11 Treffer in der ersten Spielhälfte auf der Haben Seite hatte.

Gutes Passspiel und schnelle Konter waren heute das Rezept gegen einen technisch schlechten Gegner, da konnte auch der Trainer der Oberhausenerinnen artikulieren wie er wollte.

Nach der Pause das gleiche Bild, es rollte der Ball weiter auf des Gehäuse der Oberhausenerinnen und was wiederum wieder zu Chancen führte den Vorsprung auszubauen.

Was auch immer wieder gelang, doch leider ebbte das Spiel mit Zunahme der Spielzeit ab so das sich die Gastgeberinnen nun trauten die Spielhälfte der Steelerinnen zu betreten.

Aber auch diese Bemühungen wurden schnell legalisiert, so das sich keine torgefährlichen Aktionen für die Steelerinnen ergaben.

Fazit des Spiel war eine toll aufspielende B-Juniorinnen Mannschaft vom SpVgg Steele 03/09 die den Kontrahentinnen keine Chancen in den 80 Minuten ließ.

Tore fielen durch: 5x Carolin Zbick, 3x Rosalie Buuck, 3x Isa Nicole Noack, 2x Lena Sophie Kunze, 1x Emma Rychwalski, 1x Celia de Wendt, 1x Lily Eschweiler, 1x Janina Callenberg.