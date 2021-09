Einen heißen Pokal Fight lieferten sich gestern Abend die Steeler Teufelinnen gegen die B-Juniorinnen vom FC Kray.

Das es ein Spiel auf Messerschneide werden würde war schon im Vorfeld klar, denn das sich der Niederrheinligist nicht so schnell geschlagen geben würde war den jungen Steelerinnen auch klar.

So wurde schon im Vorfeld den Spielerinnen vom Langmannskamp die Körperbetonte Spielweise vor Augen geführt.

Verblüffender weise konnte man sich in der ersten Spielhälfte viele Vorteile erarbeiten gegen einen kampfbetonten Gegner, Steele hielt gut dagegen .

Verbissene Zweikämpfe um jeden Meter Raum wurden geführt, doch die Steelerinnen hatten mehr vom Spiel und die Chancen der Teufelinnen häuften sich an der Buderus Straße.

Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen zwischen dem Niederrheinligisten und den Kreis Liga Kickerinnen vom SpVgg Steele 03/09.

Ganz im Gegenteil, denn in der 39 Minute hieß es auf einmal 0:1 für die Gäste, Carolin Zbick konnte die schlecht postierte Torhüterin der Heimelf überwinden.

Ein Tor zum richtigen Zeitpunkt so kurz vor der Pause, so das das Trainerteam Marko Majnik und Udo Hartmann nur wenig Kritik an ihrer Mannschaft über konnte.

Die Ansprache auf der Gegenseite wohl war wohl nicht so wohlwollend aufgefallen, zwar kam man mit breiter Brust nach Wiederanpfiff daher.

Schnell ebbte der Tatendrang der Hausherrinnen wieder ab und die Steelerinnen zogen wieder ihr Spiel auf und erkämpften sich den Weg zum gegnerischen Gehäuse.

Nun begann die Spielzeit die an Spannung nicht zu überbieten war, es ergaben sich auf beiden Seiten gut Tormöglichkeiten als wieder Carolin Zbick in der 50 Minute zum 0:2 für die Teufelinnen einnetzen konnte.

Sehr zum entsetzen der Krayerinnen, aber die Hintermannschaft der Hausherrinnen hatte auf Dauer dem guten Passspiel der Steelerinnen nichts entgegen zu setzen.

Doch nur 7 Minuten später muss Steele einen Gegentreffer hinnehmen, aus einem Eckball wir ein gut platzierter Kopfball von der Nummer 7 und das Anschlusstor zum 1:2.

Mit dem Anschlusstreffer im Rücken versuchten die Hausherrinnen noch mal alles, doch mit Zunahme der Spielzeit schwinden auch die Kräfte der Spielerinnen, die viel investieren mussten die Steelerinnen in Schach zu halten.

Doch auch die Steeler Mädchen konnten überglücklich am Ende jubeln über den Einzug ins Finale, es war kein leichtes Spiel denn in einem Match gegen eine Niederrheinligisten zu bestehen ist schon sehr bemerkenswert.

Nun geht es erst wieder am 16.06 2022 weiter gegen den Kreis Rivalen SF Niederwenigern.

Leider muss am Rand noch erwähnt werden das die Spielerinnen des FC Kray im Kabinengang wenig Fair benommen haben und sich die Steelerinnen wüsten Beschimpfungen anhören musste und sogar von einer völlig unbeteiligten Person Prügel angedroht wurde.

Hier wäre man aus Seiten des FC Kray gut beraten das man sich mal mit dem Trainerteam zusammen setzt, damit solches Verhalten unterbleibt.