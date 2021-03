Heute besuchten wir die Veltins Arena auf Schalke.

Viel gab es zu sehen und genausoviel Trauer in der Gesichter einiger Spaziergänger.

Wir parken direkt vor dem Stadion.Viele Wege und sehr viel Grün gibt es dort und klasse Radwege

Es ging zuerst zum ehemaligen Stadion, von dem noch die legendäre Tribühne erhalten ist und die Flutlichtmasten

Von oben blickte man auf die Trainingsanlage und Umkleidekabinen und Aufenthalträume

Weiter ging es zum Hotel und der Rehaanlage direkt daneben.

Ich verspürte bei der Kälte dann das unangenehme Drücken der Blase..

Pipialarm!

Ich versuchte mein Glück und kam auch mit Maske durch die Automatische Eingangstüre des Hotel.

An der Rezeption links befinden sich die WCs.Tür auf..Was war Das? Mist, die Toilettentöpfe waren entfernt worden, Leitungen und Baugeräte lagen dort..Grosser Umbau im Hotel, nur ein.paar Putzfrauen schauten mitleidig zu mir hinüber.

Weiter ging es, zum Bistro. Ich dachte da gäb es Kaffee to Go und Clo....

Zu..

Stevie markierte einen Busch mit ein paar Tröpfchen, Gott ich beneidete ihn..seufz.

Dann sah ich es..das WC neben einer Kartenverkaufsstelle nahe der Charlie Neumann Brücke.

Im Eiltempe gings dahin!

ZU!!!.DIE Erleichterungsmöglichkeit so nah, aber wegen Corona geschlossen.Na toll!

Ich ging also hinter dieses WC Haus , Buxe runter und der eisige Wind machte dieses kleine Geschäft nicht gerade angenehm

EGAL, WAT MUT DAT MUT.

DIE KNIE KNACKTEN, aber hurra. Erleichtert stopfte ich Alles wieder zurück und der Regenschauer spülte die Pfütze weg..

Nun fühlte ich mich erleichtert und die Entdeckungstour konnte fortgesetzt werden

Vorbei an der tausend Freunde Mauer , der Gesamtschule und Fussballplätzen, Fussballschule und Fussballmuseum ging es dann am Gästeblock vorbei.

Grüne Naturwiesenstücke, Vögel, wer hätte das gedacht?

Dann schauten wir uns noch den Rasen an, der auf einer riesigen Rampe in das Stadion geschoben werden kann

HEUTE wurde er aufbereitet, mit Rotlichtanlagen.

Wow, was für eine Technik.

Nur an offene Toiletten denkt niemand.

Aber das ist ja überall so! Selbst auf den Friedhöfen sind die Toiletten zu.

Das geht so gar nicht, hier müssen Lösungen geschaffen werden

Masken haben wir Alle auf, Desinfektionsmittel kann doch wohl bereitgestellt werden. DENN MÜSSEN müssen, tun Alle und ältere Menschen sollten nicht in die Knie gezwungen werden!

Nunja, es reicht, das die Schalke Mannschaft das wurde und nun in die Zweite Bundesliga absteigen wird.

Ein paar Fotos habe ich auch mitgebracht..