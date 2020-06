15.06.2020...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Das Schieferdach ist bald Geschichte, und unter dem Schieferdach der Pyramide kommt die Holzkonstruktion zum Vorschein...

Das war damals Anfang der 70iger Jahre ein großer Aufwand...der wohl jetzt in kurzer Zeit vernichtet wird...diese Kirche in ihre Form und Aussehen war schon was besonderes...