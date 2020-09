11.09.2020...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Corona...Wo bleibt die Entschädigung...Für alle die zuhause bleiben mußten...

Für Gas, Strom, Wasser...Das was wir zum Leben brauchen...... Nachzahlung durch den höheren Verbrauch...

Die 3% werden auch nicht von jedem weitergegeben...

Ich hatte am 24.03.2020 schon einmal darauf hingewiesen...wußte da schon was auf uns zu kommt...